Yaşlı adam merdivenlerde ölü bulundu

Çorum merkeze bağlı Kazıklıkaya köyünde ikamet eden 73 yaşındaki yaşlı adam evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Merdivenlerinde hareketsiz yattığını gören yaşlı adamın eşi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yeri incelemenin ardından yaşlı adamın otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.