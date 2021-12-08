Yaşlı adamın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çatkara köyünde arazide ölü olarak bulunan Ahmet Y'nin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çatkara köyünde Ahmet Y. (75) domuz avlamak için evden çıkmış, eve dönmeyince AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verilmişti.

Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu kayıp şahsın cansız bedeni ormanlık alanda ölü bulunmuşt. Olayla ilgili İskilip Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan araştırmada maktulün geçmişte husumetli olduğu (2) şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 5 av tüfeği ve 60 adet av tüfeği fişeği ile 2 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 17:04