FATİH BATTAR

Çorum'da bugün akşam saatlerinde yaya geçidinden geçen yaşlı kadına motosiklet çarptı.

Olay saat 19:20 sularında Hürriyet Meydanı'nda meydana geldi. 15 Temmuz Hürriyet Parkı önündeki yaya geçidinden geçmeye çalışan yabancı uyruklu yaşlı kadına motosiklet çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edilirken, yaşlı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Belinden ve bacağından rahatsızlığı olduğu öğrenilen yaşlı kadın ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 19:53