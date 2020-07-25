Yeni açılan yol kazaya davetiye çıkarıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da yeni açılan Farabi Caddesi’nde trafik levhası ve ışıklarının olmaması kazaya davetiye çıkarıyor.

Hemen hemen her gün bir kazanın yaşandığı caddede vatandaşlar, trafik düzenlemesi bekliyor. Yeni açılan yol olmasına rağmen trafiğin yoğun olduğu caddelerden biri haline gelen Farabi Caddesi'nde trafik ışıklarının olmaması nedeniyle küçük çaplı kazalar ve sözlü tartışmalar meydana geliyor.

Halk, yoğun trafiğin olduğu caddede ölümlü kaza ve tartışmaların gerçekleşmemesi için yetkililere çağrıda bulunarak caddeye hız kesici ve trafik ışıkları yapılmasını istiyor.

Kazaların arttığı caddede yayaların da dikkatli olması gerektiğini belirten vatandaş; “Bu yol yeni açıldı ama trafik yoğunluğu artmaya başladı. Caddede trafik ışık ve lavhaların olmaması nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor. Buraya acil hız kesici ve trafik ışıkları konulması lazım. Aksi takdirde kazalar kaçınılmaz olacak. Cadde de ayrıca yayaların da dikkatli olması lazım. Araçlar çok hızlı geçiyor. Bu yolda çok dikkatli olmamız gerekiyor küçük bir dikkatsizlik farklı sonuçlara neden olabilir. Ölümlü kazalara sebebiyet verilmemesi açısından yetkililerin bir an önce bu kavşağa trafik ışıklandırmaları yapmasını rica ediyoruz." dedi