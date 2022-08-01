Zafer Çarşı'sında bir genç bıçakla yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla karnından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün 18.10 sıralarında Zafer Çarşısı'nda meydana geldi. İddialara göre iki genç kız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmaya kızların yanındaki erkeklerde dahil oldu. Tartışma büyüyünce erkekler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi karnından bıçaklandı.

Karnından bıçaklanan şahıs yere yığılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şahsı arıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.