Zaman kazanmak için bu yolu seçtiler

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptığı aramada 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptığı aramada Pitbull cinsi yasaklı köpek, ruhsatsız av tüfeği, muşta ve bonzai gele geçirirken, ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheliyi adli makamlara sevk etti.

Çorum merkezde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde, Çöplü Mahallesi Namazgah Parkı civarında bir evde, ‘Ateşli Silahla Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti, Silahla Tehdit’ olayları başta olmak üzere bir çok farklı türde olay meydana geldiği tespit edildi. Olaylarla ilgili Çorum Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararına istinaden, geçtiğimiz ay bahse konu ikamette arama yapıldı.

Arama için ikamete gidildiğinde şüphelilerin kendilerine zaman kazandırmak amacıyla evin bahçesinde bir, ev içinde ise 2 adet Pitbull cinsi yasaklı köpekle karşılaşıldı. Yasaklı köpekler Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Arama neticesinde suça karıştığı tespit edilen 2 şüpheli ve suça sürüklenen 2 çocuk yakalanırken, haklarında gerekli yasal işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi.

İkamette yapılan aramada, 3 adet Pitbull cinsi yasaklı köpek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet adet fişek, 1 adet adet kama, 1 adet muşta, 2 poşet Bonzai maddesi ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 20:10