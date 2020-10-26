50 yıllık rüya gerçek oluyor

FATİH BATTAR

50 yıl önce ihalesi yapılan ama yapımına 1985 yılında başlanan ‘Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması Projesi’ 2022 yılında bitirilecek.

Yaklaşık 300 milyon liraya mal olacak proje ile Çorum’da 80 bin dönüm arazi sulu tarıma kavuşacak. ‘Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması Projesi’ 1985 yılında başlamış, 1995 yılında Çorum Çorum sınırında durmuş, 2015 yılında yeniden gündeme getirilmiş ancak 2018 yılında ekonomik kriz nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan proje geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeniden başlamıştı.

Vali Mustafa Çiftçi de AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, DSİ 52. Şube Müdürü Murat Bingöl ve DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile ‘Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması Projesi’ni yerinde inceledi.

Çorum ve bölge için hayati öneme sahip olan proje ile 15 bin kişiye istihdam sağlanması ve yılda 30 milyon lira ekonomik kazanç sağlanması hedefleniyor. Proje ile İskilip, Uğurludağ ve Sungurlu’da 80 bin dönüm arazinin sulu tarıma kavuşması sağlanarak bölgenin Çukurovası olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 20:59