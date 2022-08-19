‘Bilgi Evi’ projesi için imzalar atıldı

Bayat’a yapılacak ‘Bilgi Evi Projesi’ için Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalar atıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ile birlikte, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’i ziyaret ederek, DOKAP kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Ziyarette DOKAP projesi kapsamında yapılacak olan ‘Bilgi Evi’ projesinin protokolü de imzalandı.Çocuklar ve gençler için büyük işlevler görecek olan Bilgi Evi’nin protokolü, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşma yapan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, projeyi incelediklerini ve faydalı olacağına kanaat getirerek onayladıklarını belirterek, “Bugün de projenin karşılıklı olarak imzalarını atmak üzere bir araya geldik. Bayat ilçesine hayırlı uğurlu olur inşallah.” dedi.Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’e ve DOKAP personeline misafirperverliğinden ve Bayat’a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.Bayat’a herkesin kullanabileceği ve her türlü donanıma sahip ‘Bilgi Ev’lerini kurmaya başlayacaklarını ifade eden Başkan Ünlü, “Öğrencilerimizin kendi ilçesinde ödevlerini ve araştırmalarını yapabilecekleri, çeşitli kurslardan yararlanabilecekleri mekânlar yapmaya başlıyoruz. Bu yerlerde öğrencilerin dışında bayanlarda el beceri kursları, dikiş, nakış gibi çeşitli kurslar görebilecekler. Bilgi evlerimizde ayrıca herkesin istediği bilgilere anında ulaşabilmeleri maksadıyla bilgisayarı ve kesintisiz internet bağlantıları olacaktır. İlçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

GİRESUN VALİSİNE ZİYARET

İmza töreninin ardından Ekrem Ünlü, Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ile birlikte Giresun Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti.

Ünlü, misafirperverliğinden dolayı Vali Enver Ünlü’ye teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.