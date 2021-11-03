Çorumlu İşadamı vefat etti

EROL TAŞKAN
İstanbul’da ikamet eden Üngörler Petrol Yönetim Kurulu Başkanı işadamı hemşehrimiz Ahmet Emin Üngör (58) vefat etti.
Hemşehrimiz Ahmet Emin Üngör, İstanbul’da tedavi gördüğü özel bir hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Karacaahmet Şehitlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 15:13