Öğrencilere zam yok, indirim var

Bayat Belediyesi tarafından Gençlik Buluşması programı düzenlendi.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve Yüksekokul öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda öğrencilerle soru cevap şeklinde sohbet ve söyleşi yapıldı. Yüksekokul öğrencilerinin talep ve istekleri dinlendi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, konuşmasında; “Gençlerimizle buluşma günleri düzenleyerek onları anlamaya, sıkıntılarına ortak olmaya çalışıyoruz. Buradan yüksekokul öğrencilerimize bir de müjdemiz olacak, misafirhane ücretlerini 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar sabit tutarak zam yapmıyoruz. BAYSAN A.Ş. Başkanımız Hüseyin Sağdıç da öğrencilerimize 60,00 TL olan Ankara biletini 40,00 TL yapma sözü verdi. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun.” dedi. Haber Merkezi)