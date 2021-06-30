Pazarı bayrama hazırladılar

Bayat Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesi sınırlarında bulunan hayvan pazarı civarında yoğun bir temizlik başlata Belediye ekipleri, canlı hayvan alım ve satım faaliyetlerinin yapıldığı alanda bakım ve onarım çalışmaları yaparak Kurban Bayramı’na hazır hale getirdi.

Bayat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Çevre ve halkımızın sağlığı için ilçe genelinde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde ALO 153 Zabıta hattına bildirerek bizlere yardımcı olabilirler.” ifadelerine yer verildi.