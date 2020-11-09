Açık alanda sigara içmek yasaklandı!

FATİH BATTAR

Çorum'un Boğazkale ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile umuma açık yerlerde 15 gün boyunca sigara içme yasağı getirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca Koronavirüs önlemleri kapsamında misafir ziyaretleri ve ev oturmalarına da kısıtlama getirdi.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nda şu kararlar alındı;

“1. İlçe merkezinde ve köylerde faaliyet veren kahvehanelerin ve çay bahçelerinin 15 gün süreyle faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,

2. Ortak kullanıma açık park, bahçe, halısaha, piknik ve mesire alanlarının 15 gün süreyle kullanımın yasaklanmasına,

3. Farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bir arada toplu olarak kışlık erzak, ekmek vb. faaliyetlerini gerçekleştirmelerinin 15 gün süreyle durdurulmasına,

4. Herhangi bir sebeple yapılacak olan toplu yemek dağıtımlarının ikinci bir emre kadar durdurulmasına,

5- İlçe merkezinde yer alan Pazar yerinde, Cumhuriyet Meydanında, Hitit Caddesi’nde Halk Eğitim Merkezi'ne kadar olan kısım), Belediye Caddesi’nde, Pazar Caddesinde, Değirmen Sokak’ta, Belediye Caddesi ile Genç Osman Sokak arasında kalan meydanda ve Aslanağa Camii çevresindeki umuma açık alanlarda 15 gün süreyle sigara içilmesinin yasaklanmasına

6-Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca adli ve idari işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 20:44