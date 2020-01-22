‘Yılın Kaymakamı’ seçildi

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Türk İdareciler Derneği tarafından ‘Yılın Kaymakamı’ ödülüne layık görüldü.

Ataman, ödülünü Ankara'da düzenlenen törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Hititler’in başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesinde bir yılı aşkın süredir görev yapan Ataman, bu süre içerisinde başta turizm, tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli alanlarda hayata geçirdiği projelerle, tarihi ilçenin kalkınmasına büyük katkı sağladı.

Özel girişimi de teşvik ederek bir toplu kalkınma sağlayan Ataman, göreve başladıktan hemen sonra Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle ilçenin tüm alanlarıyla ilgili bir fizibilite çalışması hazırlatarak, Boğazkale'nin tamamımı kalkındıracak çalışmalar gerçekleştirdi.

ÖDÜLÜNÜ SÜLEYMAN SOYLU’DAN ALDI

Ataman, Türk İdareciler Derneği tarafından ‘Başarılı İdareci Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. 10 Ocak 2020 günü Ankara'da düzenlenen İdareciler Günü programında yılın idarecisi olarak belirlenen Kaymakamlara ödülleri verildi. Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman da ödülünü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal'dan aldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 10:36