Çorum Belediyesi’nden Dodurga’ya asfalt

Şehir merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Dodurga Belediyesi’nin talebi üzerine 1000 tonluk asfalt desteğinde bulundu.

Çorum Belediyesi’nin Dodurga'da yaptığı asfalt çalışmasını Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dodurga Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir birlikte inceledi.

“Bizim için Çorum, ilçeleriyle beraber bir bütün” diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Belediye Meclisimizde almış olduğumuz karar doğrultusunda bizden talepte bulunan ilçelerimize bin tona kadar asfalt desteğinde bulunuyoruz. Şu an itibariyle Dodurga ilçemizin asfalt talebini yerine getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün asfalt ekibi ve asfalt serim araçlarımızla Dodurga'mızın 9 metre genişlikteki Mimar Sinan ve Zübeyde Hanım Caddelerinin 700 metre uzunluğundaki kısmına 1000 ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Dodurgalı hemşehrilerimize yeni yolları hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AYDIN’DAN TEŞEKKÜR

Çorum Belediyesi’nden asfalt talebinde bulundukları andan itibaren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibi tarafından sürecin çok hızlı bir şekilde takibinin yapıldığını ifade eden Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Başkan Aşgın ve belediye ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AŞGIN, AYDIN’IN PROJELERİNİ DİNLEDİ

Dodurga'da Çorum Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın, Dodurga'ya kazandırmayı planladığı millet bahçesi, millet kafe ve seyir terası projelerini dinledi. Projelerin uygulanacağı alanlarda incelemede bulundu.