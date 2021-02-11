Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu’ndan 5 ayrı proje

RECEP MEBET

Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu, 5 ayrı eTwinning Projesi’ni hayata geçirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Sınıf Öğretmeni Hüseyin Mert, projelerin detaylarından bahsetti.

4/B Sınıfı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen projelerin kazanımlarına değinen Hüseyin Mert, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

OYUNLARLA ÖĞRENİYORLAR

“‘Opportunutiy For Youngers Under Needs’ adlı oyun projemizin amacı; öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları konularda oyunlarla ve teknolojik fırsatlar yaratarak yanlarında olmaktır. Bu proje ile öğrencilerimiz hem teknolojik yeterliliklerini hem de üretkenlik, kendini ifade etme, yorumlayabilme yeteneklerini geliştireceklerdir.

‘7 BÖLGE 7 EFSANE, ÇOCUKLAR İLE ŞAHANE’

Tarihleri yüzyıllar öncesine dayanan efsaneler anonim folklor ürünlerimizden sadece biridir. Efsanelerin temelinde olan olay, halkın hayalinde şekil değiştirerek ağızdan ağıza, nesilden nesile aktarılmaktır. Bu projedeki hedefimiz öğrencilerimize, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hayat bulan efsanelerimizi web 2 araçları ile zenginleştirerek aktarmaktır. Ayrıca öğrencilere pandemi sürecinde kendilerini geliştirmelerine ve boş zamanlarını etkili kullanabilmelerine imkan sağlayacak uygun etkinlikler sunabilmektir.

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM

‘Steam in My Life’ adlı projemiz 7-11 yaş grubu öğrencilerini kapsamaktadır. Projemizin amacı; öğrencilerimize STEAM yaklaşımı ile eleştirel düşünme , üretkenlik, hayal gücünü kullanma, problem çözme, iş birliği yapma becerilerini kazandırmak ve öğrencilerimizi ezberci sistemden kurtarmaktır. Ayrıca gerçek dünya problemlerine çözümler arayarak 21.yüzyıl becerilerini öğrencilerimize kazandırmayı da hedefliyoruz.

ÜLKEMDE BIRAKTIĞIM İZ

'Ülkemde Bıraktığım İz' adlı projemizde ülkemize faydalı olmak adına çalışmalar yapan ve ilkleri gerçekleştiren vatansever insanlardan söz ediyoruz. Bu insanların ortak özellikleri olan kararlılık, çalışkanlık, disiplinli çalışma, sorunları çözmeye odaklı olmaları üzerinde durarak ve bu özelliklere dikkat çekiyoruz. Ülkemize bir çok insan büyük hizmetler vermiştir fakat biz bu projede belirlediğimiz bazı kişiler üzerinde çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bu belirlenen vatansever insanlar ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Bu sayede çocukların bu insanları daha yakından tanıyıp hayatlarını öğrenmelerini ve karşılaştıkları zorlukları görmelerini sağlayacağız. Bu proje ile başarıya ulaşmak için planlı ve disiplinli çalışmanın gerektiği vurguluyoruz.

EZGİLERLE ANADOLU

Uzun yıllar önce yaşadığı topraklarda söylenmiş ama unutulmaya yüz tutmuş bir ezgiyi bugün öğrencilerimizin öğrenmesi nasıl olurdu?

Popüler kültür karşısında unutulmaya yüz tutmuş öz kültürümüzün değerlerinin farkında olmak, bir ezgiyi hikayesi ile öğrenmek, birlikte söylemek ve hatta dramasını yapmak gibi hedeflerin yanı sıra öğrencilerimizin eğlenirken, Anadolu kültürünü de kalıcı bir şekilde yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 19:40