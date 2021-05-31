Dodurgalı hayvancıların çilesi

RECEP MEBET

Dodurga ilçe merkezi civarında hayvancılık yapan bazı vatandaşlar, meradaki çeşme ve oluklarda yapılan değişiklikler nedeniyle hayvanlarının susuz kaldığını iddia ettiler.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyeti dile getiren Mesut Kısaboy, Dodurga ilçesi Çatar mevkiindeki çeşme ve olukların çevresinin tel örgüyle kapatıldığını söyledi.

Bölgede hayvancılık yapan 15’e yakın ailenin mağduriyetine neden olan çalışmalara tepki gösteren Kısaboy, “Hayvanlarımızın su içtiği olukları betonla kapattılar. Hatta bazı çeşmelerin suyunu kestiler” diyerek yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti.

“Hayvanlarımızı susuz bırakan bu uygulamaya son verilsin” diyen Kısaboy, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini kaydetti.