Şehidin ismi mahalleye verildi

FATİH BATTAR

Dodurga’nın Dikenli köyünde bir mahalleye 2017 yılında şehit olan Uzman Çavuş Ali Şirin’in ismi verildi.

2017 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile hain terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada şehit olan Dodurga Dikenli köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ali Şirin’in ismi Dikenli köyünde yaşayacak.

Şehidin ismi Dikenli köyünde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dualarla verildi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclis Başkanı Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum müdürleri, daire amirleri ve köy halkı katıldı.

Törende Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın şehit ailesinin acısını paylaşarak hediye takdim etti.

Oğlunun isminin köyünde yaşayacak olmasından dolayı hem mutlu olan hem de hüzünlenen şehit babası Mustafa Şirin de böyle anlamlı bir günde kendilerini yanlız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 19:41