2 öğretmene Hizmet şeref Belgesi

FATİH BATTAR

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi, emekli olan öğretmenleri makamında ağırlayarak, ‘Hizmet Şeref Belgesi’ verdi.

Vali Çiftçi, 30 yıl öğretmenlik görevi yapan ve 19 Mayıs İlkokulu’ndan emekli olan Funda Eker’e ve meslekte 43 yılını geride bırakarak Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden emekli olan Ali Osman Helvacı’ya Şeref Belgesi takdim etti.

Görev yaptıkları sürece vatan millet sevdalısı öğrenciler yetiştiren Eker ve Helvacı’ya teşekkür eden Çiftçi; “Öğrettikleri her harf ile üzerimizde kırk yıl hatır bırakan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.” dedi