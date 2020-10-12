Çorum’da 5 sınıf için yüz yüze eğitim başladı

FATİH BATTAR

Çorum’da Anaokulu ve birinci sınıflardan sonra, 2, 3, 4, 8, ve 12'nci sınıflar da bugün ders başı yaptı.

Çorum’da yüz yüze eğitimin ikinci aşaması bugün başladı. 7 milyona yakın öğrenci aylar sonra yeniden ders başı yaparak, sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu.

Sabah saatlerinde velileriyle birlikte okula gelen öğrenciler, maske, dezenfektan ve mesafe kuralları gözetilerek sınıflara alındı. Sınıflarda öğrenci mevcudu sosyal mesafeye göre gruplara ayrıldı. İlk gün heyecanı yaşayan öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı. Her dersin süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. İlkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, köy okullarını ziyaret etti.

Çorum merkeze bağlı Kınık köyünde Kınık Orataokulu’nu ve Bozboğa köyünde Bozboğa İlkokulu’nu ziyaret eden Sarı, yüz yüze eğitime ilişkin alınan tedbirleri yerinde gördü.

Okul idareci öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Sarı, öğrencilere yeni eğitim-öğretim sezonunda başarılar diledi. Öğrencileri Koronavirüse karşı uyaran Sarı, maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacağını belirten Sarı, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacağını söyledi.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını kaydeden Sarı; “Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanırken, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak, ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek, sınıfın müfredatından sorumlu olacak.” dedi