Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Ulusal Eğitim İstatistikleri verilerine göre Çorum’da okuma-yazma bilmeyenlerin oranı %4.4 olarak açıklandı.

Çorum'da 2019 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %4,4 oldu. Okuma yazma bilmeyenlerin oranının en düşük olduğu 3 il sırasıyla Antalya (%1), Çanakkale (%1,2) ve Denizli (%l,3) illeri olurken, en yüksek olduğu 3 il Mardin (%7,5), Şanlıurfa (%7) ve Siirt (%6,7) illeri oldu. Okuma-yazma bilmeyenler oranının en düşük olduğu iller sıralamasında Çorum ili 57'inci sırada yer aldı. Türkiye'de ise 2019 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %2,8 oldu.

ÇORUM'DA OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN %82,1'İ KADIN

Çorum ilinde 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin (20 bin 938 kişi) %17,9'u (3 bin 754 kişi) erkekler, %82,1'i (17 bin 184 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1,6 iken, kadın nüfusta ise %7,1 olarak gerçekleşti.

2019 yılında Türkiye'de 2 milyon 24 bin 979 kişi okuma yazma bilmezken, bunların %14,2'si (286 bin 590 kişi) erkekler, %85,8'ini (1 milyon 738 bin 389 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Erkek nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %0,8 iken kadın nüfusta ise %4,7 olarak gerçekleşti.

OKUMA-YAZMA ORANIN EN DÜŞÜK ODLUĞU İLÇE

Çorum ilinin ilçeleri arasında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranının en düşük olduğu ilçeler sırasıyla Boğazkale (%1,73), Merkez (%2,77) ve Mecitözü (%3,07) oldu.

Okuma yazma bilmeyenlerin oranının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Sungurlu (%8,75), İskilip (%8,68) ve Bayat(%6,22) oldu.

ÇORUM NÜFUSUNUN % 26,4'Ü İLKOKUL MEZUNU

2018 yılında Samsun ilinin 15 yaş ve üzeri nüfusunun %5'i okuma yazma bilmeyen, %6,4'ü okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, %26,4'ü ilkokul, %10,5'i İlköğretim mezunu, %17,8'i ortaokul veya dengi meslek ortaokul, %20,3'ü Lise ve Dengi Meslek Okulu mezunu vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Nüfusun %12,4'ü yüksekokul veya fakülte mezunu iken %1'i yüksek lisans mezunu ve %0,2'si doktora mezunudur.

2019 yılında Türkiye 15 yaş ve üzeri nüfusunun %3,3'ü okuma yazma bilmeyen, %4,2'si okuma yazıma bilen fakat bir okul bitirmeyen, %20,1'i ilkokul, %9,1'ü ilköğretim mezunu, %19,8'i ortaokul veya dengi meslek ortaokul, % 24,8'i Lise ve Dengi Meslek Okulu mezunu vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Nüfusun %16,5'i yüksekokul veya fakülte mezunu-iken %1,7'si yüksek lisans mezunu ve %0,3'ü doktora mezunudur. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 17:13