Çorum’da telafi eğitimlerine 30 bin öğrenci katıldı

FATİH BATTAR

Yaklaşık 4 ay önce Çorum’da göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, basınla tanışma toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kodek, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programına Çorum’da yaklaşık 30 bin öğrencinin katıldığını açıkladı.

Telafi eğitimleri kapsamında 4 bin faaliyet icra edildiğini belirten Kodek, faaliyet anlamında Türkiye’de ilk 5 il içinde yer aldıklarını ifade etti.

Telafi eğimin önemine dikkat çeken Kodek; “Telafi programı kapsamında öğrenciler için sosyal, sportif, bilimsel, kültürel alandan doğa yürüyüşlerine, robotik kodlamaya kadar birçok alanda etkinlik düzenleniyor. "Etkinlikler çerçevesinde okullarımız açık, her yer cıvıl cıvıl. İlimizde bu kapsamda 4 bin faaliyet icra ediliyor. Yaklaşık 30 bin öğrencimiz bu faaliyetlerin içinde." dedi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 81 il içinde kendilerine çok yüksek hedefler belirlediklerini aktaran Kodek, "İlimizde gerçekten umduğumun çok ötesinde katılım var. Bu iki ayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir taraftan da Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 81 il içinde kendimize çok yüksek hedefler belirledik. Paydaşlarımızla birlikte yol haritamızı belirledik. İlin bir nevi MR’ını çıkartıp ona göre yapacağımız projelerle Çorum’un eğitim öğretim çıkmasını, yukarıya hep beraber nasıl taşıyacağımızı planlıyoruz. İnşallah bir yıl içinde hedeflerimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı

Toplantıda Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021, 17:23