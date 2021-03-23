‘Deneme sınavlarına pandemi kuralı yok mu?’

EROL TAŞKAN

Okullarda yarış düzenlenmişcesine deneme sınavı yapıldığını söyleyen bazı öğrenci velileri, ortalama 1,5-2,5 saat süren sınavların pandemi riskini artırdığını ifade etti.

Ölçme ve değerlendirme bakımından sınavların faydasının kabul edilmesiyle birlikte, her şeyin pandemi kurallarına göre yeniden dizayn edildiği şu günlerde uzun süreli aynı ortamda kalmaya mecbur bırakılan öğrencilerin risk altında olduğunu ileri süren öğrenci velileri, okul yöneticilerinin bu konuya dikkat kesilmelerini önerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda defalarca uyarıcı tamimler yayınladığını hatırlatan veliler,son olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgesinde, Covid19 nedeniyle sınavların yapılmamasının uygun bulunduğunu bildirdiğini dile getirdi.

30-40 öğrencinin aynı ortamda saatlerce kalıyor olmasından dolayı, çocukların sağlığının riske atıldığını düşünen veliler, yapılacaksa bile öğrenci sayısı daha azaltılmış sınıflarda yapılmasını, hatta havaların ısınmasının beklenip pencerelerin açılabileceği günlerin beklenmesini tavsiye etti.

Ayrıca sınavların internet ortamından yürütülmesinin de mümkün olabileceğini bildiren veliler, hayatın tüm alanını etkileyen Covid19’un deneme sınavlarının da yönteminin bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.