Depreme dayanıklı modern okullar geliyor!

Çorum’da 2 eski okul yıkılırken, 4 okulun da yapımı devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü yapımı devam eden 24 derslikli Bekir Aksoy İlkokulu, 20 derslikli Gülabibey İlkokulu, 20 derslikli Karakeçili Ortaokulu ve 16 derslikli Karşıyaka Ortaokulu inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Sarı ayrıca yıkılan Zafer İlkokulu ile Bahçelievler İlkokulu bahçesinde yenisi yapılacak okullar hakkında bilgi aldı.

Yapımı devam eden okul inşaatlarının önümüzdeki eğitim-öğretim sezonuna yetişmesi planlanıyor. Yıkılan Zafer İlkokulu ve Bahçelievler İlkokulu’nun da kısa sürede tamamlanarak eğitim hayatına kazandırılması bekleniyor.

Çorum’da ayrıca Eti Lisesi’nin ek binası yıkıldı ve yeni bina inşaatı devam ediyor.

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Sarı; “Çorum’da yapımı süren okullarımız en son sistem ile deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılmakta. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımız yeni binalarında, hayallerine koşacaklar. Bahçelievler İlkokulu A blok ve Zafer İlkokulu’nun depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan binaların yerine modern bir bina yapılacak ve öğrencilerimiz yeni binada korkusuz bir şekilde kaliteli eğitim görecek.” dedi