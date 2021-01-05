Hitit Üniversitesi 16 Öğretim Görevlisi alıyor

Hitit Üniversitesi Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilan göre Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl tecrübe şartı aranır. Bu kişilerden ALES puanı ibraz edenlerden ibraz ettikleri puan, ibraz etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.

Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Başvurular 13 Ocak’ta sona erecek.

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Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 15:44