Kurucu müdür mezarı başında anıldı

FATİH BATTAR

3 Ekim 1953'te açılan Çorum İmam Hatip Okulu’nun Kurucu Müdürü Necmi Şamlı, vefatının 29.yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Müftüsü Muharrem Biçer, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz ve İmam Hatip Ortaokulu’ndan emekli olan öğretmenler Şamlı’nın mezarını ziyaret etti.

Ziyarette Müftü Muharrem Biçer, Kur’an- Kerim tilaveti okurken, Necmi Şamlı ve vefat eden tüm öğretmenler için dua edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 15:17