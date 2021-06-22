Mühendis adaylarına Organize Sanayi'de uygulamalı eğitim

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesinde organize sanayi bölgesindeki işletmelerde uygulamalı eğitim görüyor.

Mühendislik alanlarında lisans eğitimi alan öğrencilere mezuniyet sonrasında iş bulmaları açısından bir adım öne çıkaracak önemli bir eğitim modeli olan “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi” uygulanıyor.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Makine Mühendisliği Bölümünden 9 öğrencinin, uygulamalı mühendislik eğitimi kapsamında Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere yerleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin, tercih ettikleri işletmelerde uygulamalı eğitimlerinin, sorumlu öğretim elamanları ve işletme eğitim sorumlusu tarafından planlandığını belirten Prof. Dr. Kılıçarslan, şunları kaydetti:

“Öğretim elamanları, danışmanı oldukları öğrencilerin eğitim gördüğü işletmeleri ziyaret ederek, işletme eğitim sorumlusu ile beraber, bu çalışmaları yürütmektedir. Bu eğitim modeli, aslında tıp fakültelerindeki uygulamalı eğitimin mühendislik fakültelerindeki karşılığıdır. Bu eğitim modeli sayesinde öğrencilerimiz, fakültede teorik olarak edindikleri mesleki bilgi ve birikimini, sahada uygulama fırsatı bulmaktadır. Dört ay sahada çalışma deneyimine kavuşacak olan bu öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin aynı bölümünden mezun olanlarına göre iş bulmaları açısından daha avantajlı olacak.”

Türk sanayisinin, teorik bilgisinin yanı sıra uygulama yönü güçlü mühendislere ihtiyacı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıçarslan, “Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu donanımda mühendis yetiştirmeye çalışıyoruz. Uygulama yönü güçlü mezunlarımızın ülkemize, sanayi alanında önemli katkılar sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kılıçarslan, uygulamalı mühendislik eğitiminin hayata geçirilmesinde destek veren Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Sanayi ve İşadamları Derneği ile öğrencilerin eğitimi için sözleşme imzaladıkları işletmelerin yetkililerine de teşekkür etti.

Öğrenciler Uygulamalı Eğitimden Memnun

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerden Yağmaksan Makine A.Ş’de uygulamalı mühendislik eğitimi gören öğrencilerinden Sena Öztürk, mezuniyet öncesinde, alanıyla ilgili önemli bir işletmede pratik yapma imkanını elde etmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Yağmaksan Makine A.Ş'de aday mühendis olarak üretim planlama departmanında, üretim planlamanın ve iş takibinin nasıl yapıldığını çok daha iyi kavradığını dile getiren Öztürk, “Bunları öğrenebiliyor olmak benim için son derece mutluluk verici. Bu eğitim modelinin uygulanmasının, bizler için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum” ifade etti.

Cazgır A.Ş’de mühendislik eğitimi alan Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Feride Nehir de üniversite aldıkları teorik dersleri pratiğe dökme fırsatı bulduğunu belirterek, “Cazgır’da kalite departmanındayım. Isı transferi ve termo dinamik alanında, özellikle malzeme bilgisi konusunda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 16:40