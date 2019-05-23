MYO Kampüsü’ne İŞKUR Hizmet Noktası

Hitit Üniversitesi Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları Kampüsünde, İŞKUR Hizmet Noktası açıldı.

Hitit Üniversitesi ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Hitit Üniversitesi Sosyal ve Teknik Meslek Yüksekokulları Kampüsü’nde İŞKUR Hizmet Noktası açıldı.

Sosyal Bilimler MYO Müdürü, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Zekeriya Işık, bu çalışmanın üniversite bünyesinde bulunan merkez meslek yüksekokullarında uygulanmaya başlanan İşyeri Uygulaması Eğitim Sistemi’nin bir parçası olduğunu kaydederek, İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde öğrencilerin iş dünyasına katılımı, istihdam projeleri, devlet teşvikleri, işbaşı eğitim programları gibi konularda ayrıntılı olarak bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmelerinin amaçlandığını söyledi.

İŞKUR Hizmet Noktasının Pazartesi ve Çarşamba günleri 13.00- 17.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vereceğini kaydeden Doç. Dr. İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde öğrencilerin iş dünyasına katılımı,Işık, bu hizmetin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)