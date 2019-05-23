Oyun oynayarak, hem eğlendiren hem de öğreten proje

FATİH BATTAR

Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu yıl sonu etkinlikleri kapsamında ‘Oyna, Eğlen, Öğren’ projesini görücüye çıkardı.

Öğrencilerin oyun oynayarak, eğlenerek öğrenmesini sağlayan ‘Oyna, Eğlen, Öğren’ projesinin tanıtım gösterisi Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında bir konuşma yapan Okul Müdürü Aziz Usta; “Oyna, Eğlen, Öğren projesi öğrenci merkezli eğitime inanan Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu öğretmenlerinden Pınar Ayşe Gidiş, Sevim Boduç, Hatice Ünal, Gülizar Doğanay, Tuba Malatyalı ve Meral Yetkin tarafından sürdürülmektedir. Projenin amacı eğitim sürecini oyunlarla ve farklı yetenek alanlarıyla çeşitlendirerek öğrencinin aktif katılımını sağlamaktır. Öğrencilerin oyun oynayarak, eğlenerek öğrenmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmesi projenin temel felsefesidir.

Okulumuzda 2019 Fuat Sezgin yılı etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizle ‘Mucit Ata, Kaşif Torun’ adlı tiyatro çalışması hazırlanmıştır. Tiyatro çalışmasında öğrencilerin her biri bir bilim insanı ile eşleştirilmiştir. Projenin genel amacı ise öğrencilerde bilime karşı merak uyandırmak ve öğrencilerin tarih boyunca kendi kültüründe yaşamış, bilim ve sanat alanlarında katkı sağlamış mucitler hakkında bilgi sahibi olmalarını, onları rol model olarak edinmelerini sağlamaktır. Gençlerimizin kendi tarihinde ve kültüründe yer alan mucit atalarını tanımasıyla bilim adamı modelinin ulaşılabilirliğini artmayı amaçladık. Ayrıca 2019 yılı Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+KA 229 programı kapsamında okulumuz Yunanistan, Bulgaristan, Letonya, Romanya ve Türkiye ortakları ile koordinatör okul olduğu ‘Mat-Math (Matematiği Mat Etmek) adlı proje başvuru aşamasındadır. Bu proje ile tiyatro ve e twinning projesi halinde de şekillendirilerek yaygınlaştırılmaktadır. Tiyatro gösterisi Mat-Math bu projenin içeriğinden esinlenerek hazırlanmıştır.” dedi

Konuşmaların ardından öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladığı Mat-Math ve Mucit Ata, Kaşif Torun tiyatro gösterisi büyük ilgi topladı.

Mat-Math tiyatro gösterisi ile öğrenciler oyun oynayarak hem eğlenirken hem de matematiği eğlenceli hale getirdi. Mucit Ata, Kaşif Torun gösterisi ile de öğrenciler kültürümüzde önemli yer tutmuş ve önemli icatlara imza atmış bilim adamlarını canlandırdı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 15:25