Sınıf öğretmeni virüse yenik düştü

FATİH BATTAR

Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda yıllardır sınıf öğretmenliği yapan Rahmi Kılıç, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Osmancık Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Kılıç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sınıf öğretmenin vefatı yakınlarını ve Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu öğretmen ve öğrencileri yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın saat 12:30'da kılınacak cenaze namazının ardından Çayır köyünde toprağa verilecek.

Bu arada İl Milli Eğitim Müdürü Abullah Kodek bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Kodek mesajında; "Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan öğretmenimiz Rahmi Kılıç, vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsalığı dileriz." dedi

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 15:51