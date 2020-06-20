Sokağa çıkma yasağına sıkı denetim

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da LGS sınavı nedeniyle bugün saat 09.00 - 15.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağında polis ekipleri denetim yaptı.

Şehrin belirli noktalarında denetim yapan ekipler, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Denetim yapılan noktalardan birisi de Saat Kulesi oldu. Ekipler, yoldan geçen araçları durdurarak evraklarını kontrol etti. Sokağa çıkma izni bulunan sürücülere izin verilirken yasağı ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ise cezayı işlem uyguladı. Yasak 15.00'da sona eriyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020, 15:35