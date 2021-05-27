TED Çorum Koleji eğitimde telafi dönemine hazır

FATİH BATTAR

Eğitim alanında Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Türk Eğitim Derneği’nin Çorum’daki meşalesi TED Çorum Koleji okul yönetimi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eğitimde telafi dönemi başlayacağının açıklamasının ardından eğitimde telafi dönemine hazır olduklarını açıkladı.

TED Çorum Kolejİ okul yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi. TED Çorum Koleji Genel Kordinatörü Sevgin Kurtuluş, eğitimde telafi dönemine hazır olduklarını belirtti.

Kurtuluş; “Türk Eğitim Derneği olarak yarın okulları açılacakmış gibi tüm kadromuzla hazırlıklarımızı tamamladık. Her konuda hazırlarımızı yaptık. Sayın bakanımızın genelgeleri doğrultusunda eğitimde telafi dönemine hazırız. Güçlü kadromuzla kendine güvenen, empati kurabilen, alanında uzman vicdan sahibi eğitim kadromuzla yarınlarımızı hazırlamak için biz hazırız.” dedi

TED Çorum Koleji’nin 2014 yılından bu yana Türk Eğitim Derneğinin Çorum’daki meşalesi olduğunu aktaran Kurtuluş; TED Çorum Koleji, güçlü akademik kadrosu ile 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirmek üzere tüm yaş gruplarında yabancı dil, bilim, teknoloji, matematik ve sanat başta olmak üzere çeşitli alanlarda farklılaştırılmış ayrıcalıklı eğitim programları sunmaktadır. Bireysel farklılıkların dikkate alındığı, öğrenci merkezli, ulusal değerleri esas alan, evrensel bakış açısına sahip, yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan, akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan, TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.” şeklinde konuştu

Kurtuluş TED Çorum Koleji olarak yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim öğretim olanakları ile Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, milli değerleri özümseyen ve dünya vatandaşlığı bilinci geliştirmiş, etik değerlere sahip, bilimsel düşünen, ülke ve dünya sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen, araştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, üretken, yaratıcı ve girişimcilik becerileri gelişmiş, teknoloji çağının gerekliliklerine ve yeterliliklerine sahip, kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, çevresel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, farklılıklara saygılı, empati kurabilen ve iletişim becerileri kuvvetli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

TED Çorum Koleji Anaokulu- İlkokul-Ortaokul Müdürü Nevzat Işık ise Çorum’da 7 yılını geride bıraktıklarını dile getirerek; “2016 yılından itibaren lisemiz açıldı. TED Okullarında bütün sınıf seviyelerini açmak gibi bir uygulama yok. Kendi öğrencilerimizi yetiştirerek bir üst sınıfa aktarıyoruz. 8.sınıflarımız ortaokuldan mezun oldukları andan itibaren lisemiz açıldı. O dönemde ortaokuldan mezun ettiğimiz çocuklarımızı bu sene 12. sınıftan mezun edeceğiz. Çorumda 7 yıllık bir kurumuz bizim için esas önemli olan 93 yıllık bir sivil toplum kuruluşunun çorumdaki meşalesi olmamızdır. Okulumuz TED bütün ilke ve kurallarını Çorumda yaşatıyor bu amaçla hizmet veriyoruz hem öğrencilerimize hem velilerimize bir aile yapısı içerisinde Türk Eğitim Derneğine bağlı olarak 7 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Çocuklarımıza hem de TEB’li çocuklarımıza okulumuz bünyesinde eşit bir şekilde eğitim öğretim faaliyetleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lise Müdürü Duran Bolat ise TED’e bağlı okulların amacının eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmek olduğunu kaydetti.

Toplantının ardından Anaokulu- İlkokul ve Ortaokul Müdürü Nevzat Işık, Anadolu Lisesi Müdürü Duran Bolat kampüs içerisinde yer alan tüm birimleri basın mensuplarına tanıtarak gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Toplantıda Anaokulu Müdür Yardımcısı Rusça Öğretmeni İlknur Koçak, İlkokul Müdür Yardımcısı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Göksu Karakaya Çetin, Ortaokul Müdür Yardımcısı Müzik Öğretmeni Selçuk Kuzoluk, Lise Müdür Yardımcısı Kimya Öğretmeni Mustafa Şahinbaş da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 18:45