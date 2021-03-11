Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

FATİH AKBAŞ

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir yüz yüze eğitimin yapılmadığı Hitit Üniversitesi’nde kontrollü normalleşme süreci ile birlikte bazı sınıflarda yeniden yüz yüze eğitim başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, uzun bir aranın ardından eğitim öğretimin başladığı Kuzey Kampüsü’nde öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere pandemi tedbirlerini hatırlatan Rektör Ali Osman Öztürk, “Öğrencilerimizi üniversitemizde görmeyi çok özlemiştik. Bütün önlemleri alarak mesafeli de olsa bir araya gelebildik. Tedbiri elden bırakmamalı ve artık daha da dikkatli hareket etmeliyiz. Tüm öğrencilerime sağlıklı ve başarılı bir Bahar Dönemi diliyorum” dedi.

Rektör Öztürk daha sonra beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile birlikte KYK yurtlarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öztürk, “Öğrencilerimizin olduğu her yerde önlemler en üst düzeye çıkarılmış durumda. Tedbirleri elden bırakmadan bu zorlu salgın sürecini hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.