Üniversite sınavları öncesi istişare

Çorum Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığında toplandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Levent Saygı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış ve Sınav Koordinatörü Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Işık katıldı.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 14 Haziran 2020’de yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile 27-28 Haziran 2020’de yapılacak 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2020-YKS) huzur ve güven içerisinde yapılmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirlerin üst düzeyde alınacağını belirten Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Sınav gününden önce sınav binalarında detaylı temizlik yapılacak. Sınav binalarında hareketli sıraların bulunduğu sınav salonlarında sıraların arasındaki mesafe, mümkün olduğu kadar fazla ve eşit ölçüde açılmasının sağlanması yönünde düzenleme yapılacak” diye konuştu.

Sınav binasının bahçesine görevlilerden ve adaylardan başka kimsenin alınmayacağını bildiren Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“ÖSYM tarafından, sınav sabahı görevlilere ve adaylara dezenfektan, dezenfektan mendil ve maske dağıtılacak. Görevlilere ayrıca eldiven de verilecek. Maske, dezenfektan ve mendil dağıtım organizasyonu, bina yöneticisi ve bina sınav sorumlusu yardımcısı tarafından yönetilecek. Adayların ve görevlilerin sınav binalarına alınmalarında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Aday ve görevlilerin üst aramaları, güvenlik görevlileri tarafından sadece el detektörü ile yapılacak.”

Prof. Dr. Öztürk, sınava ilişkin en güncel bilgilerin ve adaylara yönelik hazırlanan duyuru ile görsellerin ÖSYM Başkanlığının (http://www.osym.gov.tr ) resmi internet adresinde yer aldığını belirterek, sınava girecek adayların ve tüm sınav görevlilerinin bu bilgileri sınav öncesinde titizlikle okumalarının ve takip etmelerinin yararlı olacağını vurgulayarak sınava girecek tüm adaylara başarı dileğinde bulundu.

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te, YKS Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te, YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45’te 3 ayrı oturum halinde yapılacak.