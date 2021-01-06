Yeni okulların isimleri belli oldu

RECEP MEBET

Eğitim-öğretim alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Çorum, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’yla birlikte 5 yeni okula daha kavuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve Çorum İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen 3 ortaokul ve 2 ilkokul binasının yapımı tamamlandı.

Buharaevler Mahallesi Manas Parkı yanındaki eski Bekir Aksoy İlkokulu yerine 24 derslikli yeni bir ilkokul, Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi’ndeki eski Yıldırım Beyazıt İlkokulu yerine 16 derslikli İmam Hatip Hatip Ortaokulu, Çorum Atatürk Lisesi arkasına 16 derslikli yeni bir ortaokul, Karşıyaka Ortaokulu’na 16 derslikli yeni bir bina ve Gülabibey Mahallesi Kapaklı mevkiine ise 16 derslikli yeni bir ilkokul yapıldı.

YENİ OKULLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Çorum Valiliği, şehir merkezinde yapımı tamamlanan yeni okulların isimlerini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, Bekir Aksoy İlkokulu eski yerindeki yeni binaya ‘Adnan Menderes İlkokulu’, Atatürk Lisesi arkasındaki 23 Nisan Ortaokulu ek binasına ‘Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’, Karşıyaka Ortaokulu yeni binasına ‘Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’, eski Yıldırım Beyazıt İlkokulu yerine yapılan yeni binaya ise ‘Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’ adı verildi.

GÜLABİBEY SENEYE HAZIR

Gülabibey Mahallesi Kapaklı mevkiinde yapımı tamamlanan ve gelecek sezon eğitime açılması beklenen 16 derslikli yeni okulun isminin ise ileri bir tarihte belirleneceği öğrenildi.

ETİ LİSESİ YENİ BİNAYA KAVUŞUYOR

Çorum’un köklü okullarından Eti Anadolu Lisesi 24 derslikli yeni bir binaya kavuşuyor.

İnşaa çalışmaları devam eden binanın 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’na kadar tamamlanması planlanıyor.

BAHÇELİEVLER İLKOKULU YENİDEN

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nca yaptırılan deprem dayanıklılık analizi sonuçlarına göre yıkılan Bahçelievler İlkokulu blokları yerine ise 20 derslikli yeni bir bina yapılacağı kaydedildi.

Bölgedeki derslik ihtiyacına cevap verecek olan yeni bina inşaatının yakında ihaleye çıkacağı edinilen bilgiler arasında.