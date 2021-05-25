Ahlatcı elektronik para sektörüne de damga vuracak

EROL TAŞKAN

Altın ve kuyumculuk sektöründeki başarısını borsa ve finans sektöründe de zirvede tutan Ahlatcı, elektronik para piyasasında da hizmete başladı.

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye verilen faaliyet izni Remi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi. Pek çok alanda yatırım ve hizmetleri olan Ahlatcı Holding, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile birlikte faaliyet alanına elektronik parayı da eklemiş oldu.

Yatırım yaptığı her alanda üst liglerde yer alan Ahlatcı’nın faaliyet izni, ekonomi haberlerinin ilk sırasında yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 20:25