‘Alapala dünya şirketi olma yolunda önemli adım attı’

Dünya Gazetesi yazarlarından Osman Arolat, gıda teknolojileri alanında Türkiye'nin lider kuruluşu ve ihracatçısı olan Alapala’nın İtalya'da makarna teknolojileri konusunda faaliyet gösteren, anahtar teslim makarna tesisleri kuran Axor Srl’nin % 70 hissesini satın almasına ilişkin bir yazı yazdı.

İŞTE DÜNYA GAZETESİ’NDE YER ALAN O HABER;

Çorum’da kurulu Alapala Makine, böyle bir dönemde, İtalya’da bir makarna makinesi üreticisi firmanın %70’ini satın alarak, dünya şirketi olma yolunda adım attı.

Çorum’da 1954’de kurulan, 67 yıllık makina imalatçısı Alapala Makine, İtalyan makarna fabrikaları makine üreticisi Axor firmasının yüzde 70’ini satın aldı. Satın alma eylemi Ankara’da o denli yankı yapmış olmalı ki, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçe görüşmelerinde Alapala ve Çorum‘u ‘’yılın örnek işletmesi‘’ olarak gösterdi. İsmail Alapala’yı DÜNYA Anadolu Buluşmaları’ndan yakından tanır, varlığıyla hep gururlanırım. Haberi gazetede okuyunca, hemen onu aradım ve bu olayı konuştum. Bana şunları anlattı:

-“Biz tahıl makinaları alanında un, irmik, yem makinaları üreterek temelde yurt dışına satıyoruz. İtalyan Axor’un %70’ni satın alarak ürün yelpazemize makarna makinaları üretimini ekledik. Tahıl makinaları üretimimizde üretim gamımızı tamamladık. Axor’un yüzde 30’unu onlara bırakarak teknolojisinde süreklilik kazandırmayı amaçladık.”

Alapala, İtalya ile 20 yıldır, Axor’la da 5 yıldır çalıştıklarını söyledi. Ama bununla kalmıyor: Alapala Makine’nin 120 ülkeye makine ihracatı var ve bu ülkelerde 700’ün üzerinde tesis kurdu. Bunun sonucunda bu yılki cirosunun yüzde 98’i ihracattan kaynaklanıyor. Üstelik bu ihracatta yerli girdi oranı %85. Bu koşullarda İtalya’da bir fabrika satın alınabiliyorsa işin sırrı da bu...

Bu iş sadece bir ‘’satın alma‘’ olayından ibaret değil. Dostum Alapala, projelendirme çalışmalarının Çorum’da yapıldığını, satış organizasyonunun İstanbul’dan gerçekleştiğini anlatıyor. Şimdi İtalyan şirketin içinde yer aldığı AB eksenli bir holding yapısı kurulacak. Böylece Alapala şirketlerini tek çatı altında birleştirmek mümkün olacak.

İsmail Alapala ile sohbetimden sonra Alapala Makine’nin değirmen makine üretiminde bir dünya şirketi olma yolunda hızla ilerlediği kanısına vardım. Yıllara dayanan DÜNYA dostluğumuzdan sonra bu kısacak sohbetten bir çırpıda ortaya çıkan ‘’anlamlı örneğin‘’ dersi işte bu oldu.

Alapala’nın Çorum’dan çıkıp, bir dünya markası olma girişimi, Türkiye imalat sanayiinin gücünü gösteren önemli bir örnek. Anadolu’dan dünyaya açılan bu şirketlerin katkılarıyla ülkemiz ekonomisi gelişecektir, tek yol budur... Bravo Alapala, seninle gurur duyuyoruz...

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