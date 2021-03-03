Bölgede en çok dolmalık biberin fiyatı arttı

Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinde şubat ayında fiyatı en çok artan ürün dolmalık biber, en çok azalan ürün ise kuru soğan oldu. Bölgede fiyat değişimleri Türkiye genelini solladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat 2021 değişim oranlarından yararlanarak TR83 Bölgesi'ndeki Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illeri için bir açıklama yaptı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre değişim oranı Türkiye genelinde yüzde 0,91, TR83 Bölgesi'nde ise yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bölgede Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,41 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 17,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,77 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye genel için, aynı dönemde Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE); bir önceki aya göre yüzde 0,91 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 oranında artış gerçekleşti.

TÜFE'de Şubat döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgede aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,63 ile "sağlık" grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,46 ile "gıda ve alkolsüz içecekler”, yüzde 1,58 ile "Giyim ve Ayakkabı” ve yüzde 1,14 ile "lokanta ve oteller” grubu izledi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren gruplar ise yüzde -3,56 ile "çeşitli mal ve hizmetler”, yüzde -1,10 ile "eğlence ve kültür” ve yüzde -0,62 ile "haberleşme" oldu. Bölgede bu dönemde sadece "eğitim" ana harcama grubunda değişim olmadı.

Bölgede şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler; yüzde 30,12 ile dolmalık biber, yüzde 18,72 ile limon ve yüzde 14,50 ile diş dolgu ücreti olurken, fiyatı en çok azalan ürünler yüzde -11,81 ile kuru soğan, yüzde -11,53 ile ıspanak ve yüzde -9,54 ile yumurta oldu.

TÜFE'de Türkiye geneline bakıldığında ise aynı dönemde fiyatı en çok artan ürünler, yüzde 29,96 ile dolmalık biber, yüzde 19,92 ile kabak ve yüzde 19,47 ile salatalık olurken, fiyatı en çok azalan ürünler yüzde -19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamaları, yüzde -14,11 ile karnabahar ve yüzde -10,43 ile ıspanak oldu.