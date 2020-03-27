Bölgede işsizlik oranı %8,3

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesinde işsizlik oranı %8,3 seviyesinde gerçekleşti. TUİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgesinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 20 bin kişi artarak 94 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %8,3 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranın en düşük olduğu bölge %7,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) olurken TR83 Bölgesi (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ise, TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesi ile birlikte %8,3 oran ile 26 Bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu ikinci ve üçüncü sırayı paylaştılar. İşsizlik oranı en yüksek %30,9 oranı ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşti.

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesinde Tarım dışı işsizlik oranı ise %12,6 seviyesinde gerçekleşti. TR83 Bölgesi bu oran ile tarım dışı işsizlik oranının en düşük olduğu altıncı bölge oldu. Tarım dışı işsizlik oranı en düşük %10,4 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde gerçekleşirken, en yüksck %36,3 oranı ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %16,0 oldu.

BÖLGEDE İSTİHDAM ORANI %49

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesinde istihdam oranı %49,4 seviyesinde gerçekleşti

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesinde 2019 yılında istihdam edilenlerin oranı bir önceki yıla göre 2,3 puanlık düşüşle %49,4 oranında gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre 40 bin kişi azalarak 1 milyon 46 bin kişiye düştü.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %45,7 oldu.

TR83 Bölgesinde istihdam edilenlerin %44,3'ü hizmet sektöründedir. TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesinde 2019 yılında istihdam edilen toplam 1 milyon 46 bin kişinin %38,4'ü tarım, %17,2'si sanayi, %44,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 3,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan tarım sektörünün payı 3,5 puan azaldı.

Türkiye'de ise istihdam edilenlerin %18,2'si tarım, %19,8'i sanayi, %5,5'i inşaat, %56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesinde işgücüne katılma oram %53,8 seviyesinde gerçekleşti. TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgesinde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında bir önceki yıla göre 1,4 puan azalarak %53,8 oldu. TR83 Bölgesi bu oran ile 26 Bölge arasında en yüksek işgücüne katılma oranına sahip 8'inci bölge oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek %59,6 oranı ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçckleşirken, en düşük %43,5 oranı ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu. Türkiye'de işgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.