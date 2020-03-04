Çorum'da zam şampiyonu kabak

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2020 Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler kabak (%51,07), dolmalık biber (%27,19) ve ıspanak (%25,53) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; domates (% 15,52), elbise (kadın için) (% 12,95) ve kaban anorak (çocuk için) (% 12,20) oldu.

Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde %0,48 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Şubat ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,48 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,19 oranında artış gerçekleşti.

Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,94 artış gerçekleşti.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: “2020 yılı Şubat ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış %2,47 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" grubunda gerçekleşmiş olup, bunu %2,45 ile "sağlık" ve %1,51 ile "çeşitli mal ve hizmetler" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla %4,31 ile "giyim ve ayakkabı", %1,38 ile "alkollü içecekler ve tütün" ve %0,61 ile "ulaştırma" grupları oldu.

Türkiye ise ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık aylık en yüksek azalış %4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN KABAK OLDU

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2020 Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler kabak (%51,07), dolmalık biber (%27,19) ve ıspanak (%25,53) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; domates (% 15,52), elbise (kadın için) (% 12,95) ve kaban anorak (çocuk için) (% 12,20) oldu.

Aynı dönemde Türkiye genelinde fiyatı en çok artan ürünler kabak (%44,09), sivri biber (%23,76) ve vapur bilet ücreti (%22,12) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; kazak (erkek için) (% 12,58), domates (%11,58) ve kaban (kadın için) (%11,53) oldu.

Şubat 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalanja-fiyaljnda ise artış gerçekleşti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020, 19:46