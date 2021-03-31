Çorum ihracatta 16, ithalatta 8.sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Şubat ayı Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Çorum’da Şubat ayında ihracat 180 bin dolar, ithalat ise 271 bin dolar olarak gerçekleşti. Çorum ihracatta Şubat ayında 180 bin dolarlık ihracatı ile Türkiye’de 16.sırada yer alırken, ithalatta ise 271 bin dolar ile 8.sırada yer aldı.

Türkiye’de en fazla ihracat 7 milyon 768 bin dolar ile İstanbul’da gerçekleşirken, İstanbul’u 1 milyon 68 bin dolar ile İzmir, 990 bin dolar ile Bursa izledi.

İthalatta ise yine ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul’da ithalat 10 milyon 494 bin dolar olurken, İstanbul’u 977 bin dolar ile Kocaeli, 966 bin dolar ile Ankara izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %9.6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar ithalat %9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı Şubat ayında Samsun'da ithalat 81,8 milyon dolar, Tokat'ta ithalat 0,9 milyon dolar, Çorum'da ithalat 272,0 milyon dolar. Amasya'da ithalat 5,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 14:28