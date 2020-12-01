Çorum’da ihracat da ithalat da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Çorum’da Ekim ayında 59 milyon dolar ihracat, 60 milyon 888 bin TL ithalat gerçekleşti.

Ekim ayı dış ticaret verilerine göre Çorum’da ihracat %21,6 azalırken, ithalat da %27,3 azaldı.

2020 yılı Ekim ayında Samsun'da ihracat 82,3 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 3,3 milyon dolar, Çorum'da ihracat 58,9 milyon dolar, Amasya'da ihracat 10,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat %8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ekim ayında Samsun'da ithalat 63,2 milyon dolar, Tokat'ta ithalat 0,7 milyon dolar, Çorum'da ithalat 60,7 milyon dolar, Amasya'da ithalat 3,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 10:16