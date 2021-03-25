'Kısa Çalışma Ödeneği kalkarsa binlerce genç işsiz kalabilir'

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin bu ay sonuna kadar son kez uzatıldığını hatırlatarak, “1 Nisan itibariyle işsizler ordusuna binlerce kişi katılabilir” dedi.

Çorum’da İş-Kur tarafından 10.682 kişiye kısa çalışma ödeneği, 4392 kişiye işsizlik ödeneği, 7897 kişiye normalleşme desteği verildiğini bildiren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi halinde binlerce kişinin işsiz kalabileceğini, bu durumun büyük sıkıntıları da beraberinde getireceğini savundu.

Tahtasız, “Kısa çalışma ödeneğinin Mart ayı sonuna kadar son kez uzatılması, ilerleyen dönemlerde işçi maliyetini karşılayamayan işverenlerin toplu işten çıkarma yoluna gitmesine neden olabilir. Esnafın halen tam kapasite çalışamadığı ve salgının durumuna göre yeni kısıtlamaların gündeme gelebileceğini varsaydığımızda, kısa çalışma ödeneği en azından pandemi sonrasına kadar devam ettirilmelidir. Kitlesel işsizliğin önüne geçmek ve çalışanların ücretsiz izne çıkartılmaması için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırılmalı ve 450 gün prim ödeme ve 60 gün kesintisiz hizmet şartı kaldırılmalıdır” şeklinde açıklamada bulundu.

