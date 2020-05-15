Koronavirüs konut satışlarını da vurdu!

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Nisan ayı itibariyle Çorum ilinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %57,7, bir önceki aya göre %57,4 oranında azalarak 258 oldu.

NİSAN AYINDA 258 KONUT SATILDI

Çorum, konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 38'inci sırada yer aldı. Çorum'da 2020 yılı Ocak - Nisan ayları arasını kapsayan üç aylık dönemde yapılan toplam konut satışı ise 2 300 adet oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,5 oranında azalarak 42 783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 113 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 500 konut satışı ve %10,5 pay ile Ankara, 2 533 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.

2020 yılı Nisan ayında Çorum'daki ipotekli konut satışı sayısı 127 adet oldu. 2020 yılı Nisan ayında Çorum ilinde satılan konutların %49,2'si ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 4'üncü sırada yer aldı. Çorum'da 2020 yılı Nisan ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %26,6 oranında azaldı.

Türkiye genelinde 2020 Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 oranında azalış göstererek 17 088 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 451 konut satışı ve %14,3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu. 2020 Nisan ayında Çorum'da diğer satış türleri sonucunda 131 konut el değiştirdi.

Çorum'da 2020 yılı Nisan ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %70 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%50,8) sıralamasına göre 78'inci sırada yer aldı.

2020 Nisan ayında Çorum'da satılan konutların 98 adedi ilk defa satılırken, 160 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %38 iken; ikinci el satışlarının payı ise %62 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı %34,7 oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 16:40