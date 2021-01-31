RECEP MEBET

Gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan spekülatif artışlar tepki topluyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, sıvı ayçiçek yağı ve süt ürünleri başta olmak üzere pek çok yemek malzemesinde yaşanan aşırı zamlara tepki gösterdiler.

‘MİLLETİN AŞIYLA OYNAMAYIN!’

Son birkaç haftada yüzde 25’i geçen fiyat artışına sahne olan gıda ürünlerinin mutfaklara ateş düşürdüğünü anlatan vatandaşlar, yetkililere seslenerek, “Bu gidişata dur deyin!” çağrısında bulundular.

Türk ekonomisinin, gıda ürünleri üzerinden yeni bir operasyonla karşı karşıya olduğuna işaret eden bazı vatandaşlar, özellikle zincir marketlerin bu husustaki tutumunun dikkatle incelenmesini istediler.

“Milletin aşıyla oynamayın!” diyen vatandaşlar, gıda ürünlerinde tek fiyat politikası güden perakendecilerin Rekabet Kurumu’nca mercek altına alınması gerektiğini söylediler.

‘MAAŞ ZAMLARI ERİDİ GİTTİ’

Mutfakları etkisi altına alan zam yangınını endişeyle takip ettiklerini dile getiren vatandaşlar, “Asgari ücretle çalışanlar ve emekliler henüz maaş zamlarını dahi almadan harekete geçen fırsatçılar piyasayı alt-üst ettiler. Gıda ürünlerine peş peşe gelen zamlar karşısında enflasyon farkı eridi gitti. Tedbir alınmazsa bu gidişat onarılması güç hasarlara neden olacak” uyarısında bulundular.

Yakın geçmişte salça, kıyma ve diğer et ürünleri ile soğan ve patateste yaşanan fahiş artışlar karşısında alınan tedbirlere dikkat çeken vatandaşlar, hükûmetten caydırıcı cezalar ve piyasayı rahatlatacak çözüm adımları beklediklerini sözlerine eklediler.