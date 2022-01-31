İŞKUR ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Toplum Yararına Çalışma Programı ile Çorum ve ilçelerde okullara 103 temizlik görevlisi alınacak. Başvurlar 1-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 1 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında görevlendirilecek 103 kişi 21 Şubat Pazartesi günü İŞKUR İl Müdürlüğü'nde Noter huzurunda yapılacak çekilişle belli olacak.

Konu ile ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; " İl Müdürlüğümüz tarafından, Çorum İl Genelinde çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacaktır.

26/01/2022 tarihinde imzalanan protokole istinaden aşağıda tabloda belirtilen Çorum İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplamda 103 (yüzüç) kişi 3 (Üç) ay süreyle istihdam edilecektir. Program 01/03/2022 tarihinde başlayacak olup, 27/05/2022 tarihinde sonlandırılacaktır. Programın konusu Çorum İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik faaliyetleridir. Katılımcılara Program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır. Başvurular; (01/02/2022--05/02/2022) tarih aralığında alınacak olup, yönetmeliğe göre katılımcılar, geçerli başvurular içerisinden Noter Kurası Yöntemiyle belirlenecektir. Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 05/02/2022- Cumartesi gününe kadar (Cumartesi Dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden 05/02/2022 Cumartesi günü (Saat:24:00’a kadar) iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler İş arayan  Toplum Yararına ProgramlarTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartları, kontenjan ve program numarası aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz Personelinden başvuru için yardım talep edebilirler. Ayrıca, on iki ay içerisinde TYP’den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir. Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.



TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır." denildi

Programlara başvuru şartları:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak,

İş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak,

Son altı ay içerisinde İŞKUR’un diğer programlarından (Kurs ve İşbaşı Eğitim programından) faydalanmamış olmak,

SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.



Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 18:38