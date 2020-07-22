Pandeminin seramik sektörüne etkilerini anlattı

Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan Fokus programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda pandemi sürecinin sektörlere etkileri, seramik, çimento ve cam sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, yapı sektöründeki gelişmeler, sektörün dünyadaki yeri, hedef pazarlar ve önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini anlattı.

Programda, pandemi süreci ve doğalgaz maliyet artışlarının olumsuz etkisine rağmen seramik sektörünün ihracatta yakaladığı katma değer oranına dikkat çekildi.