Bloomberg HT'de yayınlanan “FOKUS” Programının canlı yayın konuğu olan Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; 'Sanayi doğalgazında KVD yüzde 1'e çekilmeli' dedi

Bloomberg HT'de Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda başta doğalgaz olmak üzere artan üretim maliyetlerini anlatan Çenesiz, Türkiye'de doğalgaz fiyatının konutlarda AB'ye göre daha düşük olmasına rağmen sanayi fiyatında AB’den daha yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.

Seramik üreticisi bazı ülkelerde doğalgaz fiyatlarının Türkiye'ye göre çok daha düşük olduğunu özellikle İspanya ve İtalya gibi ülkelerde seramik üreticilerinin desteklendiğini belirten Çenesiz, sürekli büyüyen ihracatın rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için üretim sanayi doğalgazında KDV oranının geçici olarak %1’e indirilmesini ve yüksek katma değer yaratan sektörlerde sanayicinin finansal yönden desteklenmesini beklediklerini ifade etti.