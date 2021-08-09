Seramik sektörünün ihracat hedeflerini anlattı

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz A PARA TV’de “Paranın Yönü” Programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu başkanı Erdem Çenesiz Duygu Gözde Arslan’ın sunduğu programda Seramik sektöründe 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen %40'lik ihracat artışı ile birlikte seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı ve sektörün dünyadaki yeri ile birlikte önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini anlattı.