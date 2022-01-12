‘Seramikte iç pazar fiyat artışı kaçınılmaz’

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan Son Dakika programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Zeliha Saraç’ın sunduğu programda başta doğalgaz olmak üzere hızla artan üretim maliyetleri nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının büyüdüğünü, bankaların işletme sermayesi ihtiyacına hızlı cevap vermesi gerektiğini belirtti. İhracat yapan firmalara olumsuz etkileri olmasından duyulan tedirginliğin ortadan kalkması için, ihracat finansmanı konusunda KGF, reeskont kredileri gibi enstrümanların yaygınlaşmasında kamu bankalarına görev düştüğünü belirtti.

Hammadde fiyatlarının yükselmesi ve artan enerji maliyetleri ile seramik ürünlerde iç pazar fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Çenesiz, ihracatı geliştirmek için yurt içi nakliye sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini, bunun kısa vadede kara taşımacılığında araç sayısının arttırılarak yapılabileceğini söyledi.

Türkiye’de doğalgaz fiyatının konutlarda AB’ye göre daha düşük olmasına rağmen, sanayi fiyatında AB ile ayni seviyelerde olduğunu, seramik üreticisi bazı ülkelerde doğalgaz fiyatlarının ülkemize göre çok daha düşük olduğunu vurgulayan Çenesiz, sürekli büyüyen ihracatımızın rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için üretim odaklı orta vadeli doğalgaz politikalarının hazırlıklarına başlanması gereğinin altını çizdi. (Haber Merkezi)