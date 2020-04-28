1 Mayıs’ı kutlayacaklar

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda sosyal mesafe kurallarına uyarak, koruyucu maskeler eşliğinde basın açıklaması yapacak.

1 Mayıs Cuma günü saat 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek basın açıklamasına ilişkin platform adına bilgi veren DİSK Temsilcisi Hikmet Aydın, “İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu sene Covid-19 koşullarında kutlanacak. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkez meydanlarında buluşamayacak. Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak.

Covid- 19 virüsünün oluşturduğu pandemi koşulları göz önünde bulundurularak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de 1 Mayıs kutlamaları için sembolik olarak alanlara çıkılacak.” dedi. (Haber Merkezi)